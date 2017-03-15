Состоялось заседание коллегии министерства здравоохранения Мурманской области

Елена Ямаш.

Итоги 2016 года и ключевые задачи на ближайшую перспективу сегодня стали основными вопросами заседания коллегии регионального минздрава. Показатель обеспеченности высокотехнологичной медицинской помощью продолжает расти. Успешно идет работа по привлечению квалифицированных кадров, в том числе и за счет, так называемого, "целевого набора" - в прошлом году по нему в медицинские вузы страны зачислили 63 выпускника. По ремонтам - показатели тоже хорошие. Отремонтировали 37 объектов. По словам профильного министра, при реорганизации учреждений здравоохранения, - в первую очередь, речь о Мурманске, - оптимизируют только руководящий состав, на оказание помощи населению это не влияет.

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин: "У нас первого марта уже создана областная стоматологическая поликлиника. И все стоматологические поликлиники будут в составе одной поликлиники, но это не значит, что что-то закрывается. Все остаются на своих местах, остается одно руководство".









