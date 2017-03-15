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15.03.2017 13:40

Чудеса хирургии. Новые уникальные операции мурманской "Пироговки"

Анастасия Ярославская, Елена Сивонен.

Свой вклад, причем весомый, в заполярную медицину вносят хирурги мурманской "Пироговки". Теперь проводят новые уникальные операции. По оценке специалистов, на уровне ведущих специализированных клиник. Работа ювелирная - на кону - жизнь и её качество для пациента. Так, урологи впервые заменили аппендиксом часть мочеточника. Не эксперимент - опыт - позволил рассчитывать на успех - и в этой операции. У женщины - онкология. Потеряла левую почку. Врачи спасли правую.
Заведующий урологическим отделением Мурманского Многопрофильного Центра им Н.И. Пирогова ФМБА России Константин Сауткин: "То, что мы сделали такую операцию - это просто один из знаков того, что мы соответствуем, в общем-то, и мировому уровню, и европейскому, стоим на самых высоких позициях".
Главный врач Мурманского Многопрофильного Центра им Н.И. Пирогова ФМБА России Олег Минин: "Мы собираемся в этом плане чисто совершенствоваться. Не более того, тем более, что мы получаем в обслуживание очень непростой контингент, мы расширяем виды дорогостоящей помощи. И, я надеюсь, что качество у нас точно не пострадает".
Чудес, конечно, не бывает. Но медиков Мурманского многопрофильного центра имени Пирогова сложности не пугают. Уникальные операции - почти будничны. Малоинвазивные, высокотехнологичные. Во главе угла - сделать для пациента - как лучше.
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