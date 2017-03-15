В Заполярье продолжает работу программа переселения из ветхого и аварийного жилья. Совсем скоро мурманские новоселы переедут в новые дома

Наталия Бурдина.

Новоселы Мурманска ждут заветного дня, когда переедут в недавно построенные дома на улицах Генералова и Декабристов. Комплекс полностью готов. Возведен - в рамках программы переселения из ветхого аварийного жилья. Сейчас проходит процедура сдачи-приемки квартир - всего их 108. И сегодня свою новую "двушку" осмотрела Наталья Герасимова. 17 лет семья жила в "деревяшке" на Абрам-Мысе - без горячей воды. Квартирой "под ключ" хозяйка довольна.

Наталья Герасимова: "Линолеум, все хорошо, радиаторы новые, счетчики сразу стоят, не надо утруждаться, это все делать. Подводка для машинки-автомат сделана. Удачно расположенные розетки, все время мне нравилось, что внизу. Мне нравится в подъезде, что когда заходишь, лампочка загорается, хорошо. В подъезде для коляски место есть".

С предстоящим новосельем Наталью Герасимову поздравила зампредседателя горсовета Тамара Прямикова. Вручение ключей от квартир пройдет, как всегда, в торжественной обстановке, уже совсем скоро. Что касается госпрограммы по переселению граждан из ветхого аварийного жилья, то сроки ее выполнения Мурманск опережает. Отчет об этой работе город должен предоставить федеральному центру до 1 сентября. Программу муниципальную - продолжит. В бюджете деньги на это есть. Задача - строить социальное жилье кварталами и обязательно - с благоустройством прилегающей территории.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова: "Здесь предусмотрено строительство детской площадки, парковок, естественно, в перспективе здесь построят новую школу. Потому что, вы знаете, эта история давняя больная — наша старая любимая школа №12. Почти 80 лет этому зданию, она обветшала и современным нормам она не отвечает, ее сейчас закрыли на капитальный ремонт. И затем она будет использоваться, возможно, там откроется какой-то центр дополнительного образования для детей".







