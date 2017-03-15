Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой принял участие в заседании Президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада России в Сыктывкаре

В столице республики Коми состоялось 41-е заседание Президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Мурманскую областную Думу представлял спикер регионального парламента Сергей Дубовой. В мероприятии также принял участие руководитель аппарата Думы Алексей Рыбакин.



На заседании обсуждались проблемы, актуальные для всех регионов Северо-Запада России. Это вопросы, связанные с лечением орфанных заболеваний, обеспечением охраны общественного порядка, градостроительной деятельностью, развитием спорта.



Сергей Дубовой выступил с докладом "Об обращении Мурманской областной Думы к Министру спорта Российской Федерации П.А. Колобкову по вопросу правового регулирования аттестации тренеров и инструкторов-методистов организаций, осуществляющих спортивную подготовку".

- Мы считаем целесообразным установить в субъекте Российской Федерации единый подход к проведению аттестации тренеров и инструкторов-методистов государственных и муниципальных организаций, - пояснил спикер. - Предлагаем закрепить в Федеральном законе "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" полномочия по проведению данной аттестации за субъектом Российской Федерации. Президиум ПАСЗР поддержал нашу инициативу.

В программе визита также предусмотрено посещение Сыктывкарского лесопромышленного комплекса и знакомство с работой социальных учреждений.



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