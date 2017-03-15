Противолодочная авиация Северного флота выполнила задачи поиска подводных лодок в Баренцевом море

Экипажи противолодочных самолётов Ил-38 и вертолётов Ка-27ПЛ выполнили учебные полёты над акваторией Баренцева моря на поиск и обнаружение подводных лодок.

Самолёты и вертолёты действовали с аэродрома в Мурманской области по зональному принципу. В ближней морской зоне поиск осуществляли вертолётчики с помощью опускаемой гидроакустической станции. На большей дистанции тактику поиска подводных лодок при помощи постановки гидроакустических буёв отработали экипажи самолётов Ил-38.

В морских полигонах боевой подготовки в Баренцевом море лётчики действовали по фактическим объектам. Они отработали противолодочные задачи во взаимодействии с экипажами подводных лодок подводных сил и Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, которые выполняли там плановые учебно-боевые задачи.



/ Пресс-служба Северного флота /



