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15.03.2017 12:31

Противолодочная авиация Северного флота выполнила задачи поиска подводных лодок в Баренцевом море

Экипажи противолодочных самолётов Ил-38 и вертолётов Ка-27ПЛ выполнили учебные полёты над акваторией Баренцева моря на поиск и обнаружение подводных лодок.
Самолёты и вертолёты действовали с аэродрома в Мурманской области по зональному принципу. В ближней морской зоне поиск осуществляли вертолётчики с помощью опускаемой гидроакустической станции. На большей дистанции тактику поиска подводных лодок  при помощи постановки гидроакустических буёв отработали экипажи самолётов Ил-38.
В морских полигонах боевой подготовки в Баренцевом море лётчики действовали по фактическим объектам. Они отработали противолодочные задачи во взаимодействии с экипажами подводных лодок подводных сил и Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, которые выполняли там плановые учебно-боевые задачи.

/ Пресс-служба Северного флота /
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