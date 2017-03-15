Пять машин столкнулись на автодороге между Апатитами и Кировском в ночь на среду

Анастасия Русинова.

По предварительной информации, причиной ДТП стала очень скользкая дорога, пострадавших нет. Изначально участниками аварии стали два автомобиля - водитель "ВАЗ 21093" не учла дистанцию впереди идущего автомобиля, а также дорожные условия и допустила столкновение с "Волгой".

Когда на место происшествия приехали инспекторы ГИБДД для оформления ДТП, случилась еще одна авария. Автомобиль "Kia" попытался затормозить перед местом происшествия, в результате его занесло и он столкнулся с еще двумя машинами. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области, в отношении жительницы Кировска, 1989 года рождения, составлен административный протокол за несоблюдение дистанции.