Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
15.03.2017 11:25

Пять машин столкнулись на автодороге между Апатитами и Кировском в ночь на среду

Анастасия Русинова.

По предварительной информации, причиной ДТП стала очень скользкая дорога, пострадавших нет. Изначально участниками аварии стали два автомобиля - водитель "ВАЗ 21093" не учла дистанцию впереди идущего автомобиля, а также дорожные условия и допустила столкновение с "Волгой".
Когда на место происшествия приехали инспекторы ГИБДД для оформления ДТП, случилась еще одна авария. Автомобиль "Kia" попытался затормозить перед местом происшествия, в результате его занесло и он столкнулся с еще двумя машинами. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области, в отношении жительницы Кировска, 1989 года рождения, составлен административный протокол за несоблюдение дистанции.

 
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.95
Евро = 62.74
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.