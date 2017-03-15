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15.03.2017 14:30

В Апатитах открывается конференция «Духовность, нравственность, патриотизм – основы воспитания подрастающего поколения и залог единства Отечества»

16 марта в Апатитах состоится открытая межведомственная общественно-педагогическая конференция «Духовность, нравственность, патриотизм – основы воспитания подрастающего поколения и залог единства Отечества».

Говоря о важности заявленной темы конференции, министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко отметила: «Общество способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров. А есть эти ориентиры там, где хранят уважение к родному языку, к самобытным культурным ценностям, к каждой странице нашей отечественной истории».

К участию в конференции приглашаются представители образовательных организаций, организаций науки, культуры, спорта, общественных организаций, правоохранительных органов, молодёжных и подростковых объединений городов Апатиты, Кировск, Мончегорск, Полярные Зори, представители духовенства.

Планируется работа шести дискуссионных площадок и секций, где будут обсуждаться разные аспекты духовно-нравственного и гражданско-патриотического образования и воспитания подрастающего поколения. Предполагается организация выставки материалов из опыта работы по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому образованию и воспитанию организаций и объединений – участников конференции.

Конференция откроется 16 марта в 12.00 (г.Апатиты, ул. Жемчужная, 38, школа № 4).


/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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