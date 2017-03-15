По инициативе прокуратуры информация, размещенная в сети Интернет, о способах изготовления запрещенных орудий вылова водных биоресурсов запрещена к распространению

Анастасия Русинова.

Запрещенные орудия лова. По инициативе прокуратуры Ленинского округа Мурманска приостановлен доступ к Интернет-ресурсам, содержащим сведения о способах изготовления – электроудочек и острог. В ходе проверки выяснилось, что в сети свободном доступе пользователю предлагается справочное руководство по изготовлению запрещенных орудий добычи водных биоресурсов в домашних условиях. Известно, что данные приспособления одни из наиболее жестоких методов браконьерского лова, использование таких орудий влечет за собой катастрофические последствия для ихтиофауны. По мнению представителей надзорного органа, такие сведения это информационное пособничество в совершении правонарушений, за которые предусмотрена уголовная и административная ответственность. С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой округа в суд направлено 9 заявлений о признании указанной информации запрещенной и ограничении доступа к соответствующим Интернет-ресурсам, 7 из которых уже рассмотрено.







