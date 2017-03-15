В Мурманской области поддержат молодых писателей

Кирилл Коган.

Региональное Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям объявило о старте творческого конкурса. Губернаторская премия имени Константина Баёва и Александра Подстаницкого вручается молодым авторам с 1993 года. Соискателями грантов могут стать жители Заполярья в возрасте от 14 до 30 лет, имеющие опубликованные произведения или законченные рукописи работ. Заявки принимаются до 1 мая, по адресу г. Мурманск, ул. Полярные Зори- 46а. Премия присуждается по трем номинациям: "Проза", "Поэзия", "Драматургия". В этом году размер каждой из выплат увеличен до 15 тысяч рублей.







