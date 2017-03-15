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15.03.2017 10:44

Мурманское УФАС России возбудило дело в отношении АО «Мурманэнергосбыт» за взимание платы за услугу отопления с граждан в г. Кандалакше

10 марта 2016 года Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области (Мурманское УФАС России) возбудило дело в отношении АО «Мурманэнергосбыт» по признакам нарушения части 1 статьи 10  Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Поводом явилось  начисление и взимание платы за услугу отопления с граждан, являющихся собственниками (нанимателями) помещений, в установленном порядке переведенных на обогрев с помощью электрической энергии, что привело к ущемлению неопределенного круга лиц.
Рассмотрение дела состоится 30 марта 2017 года, в 14:30 по адресу: Мурманск, ул. Книповича, д.9А


/ Пресс-служба УФАС по Мурманской области /
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