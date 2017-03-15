Мурманское УФАС России возбудило дело в отношении АО «Мурманэнергосбыт» за взимание платы за услугу отопления с граждан в г. Кандалакше

10 марта 2016 года Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области (Мурманское УФАС России) возбудило дело в отношении АО «Мурманэнергосбыт» по признакам нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Поводом явилось начисление и взимание платы за услугу отопления с граждан, являющихся собственниками (нанимателями) помещений, в установленном порядке переведенных на обогрев с помощью электрической энергии, что привело к ущемлению неопределенного круга лиц.

Рассмотрение дела состоится 30 марта 2017 года, в 14:30 по адресу: Мурманск, ул. Книповича, д.9А





/ Пресс-служба УФАС по Мурманской области /





