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15.03.2017 16:15

В Мурманске по горячим следам задержан уличный грабитель

14 марта около половины третьего ночи в полицию поступило сообщение от жителя Мурманска о том, что его на улице около дома № 16 по улице Щербакова ограбил неизвестный. На место происшествия незамедлительно выдвинулись ближайший наряд вневедомственной охраны Росгвардии и наряд патрульно-постовой службы полиции.
Прибывшие на указанное потерпевшим место сотрудники Росгвардии вместе с полицейскими установили, что житель Мурманска 1974 года рождения вышел на улицу с целью продать принадлежащую ему серебряную цепочку. На улице к нему подошел неизвестный мужчина и с применением физической силы открыто похитил имущество северянина, после чего скрылся. Потерпевший описал приметы подозреваемого.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские и сотрудники вневедомственной охраны спустя непродолжительное время задержали мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым по подозрению в грабеже, и доставили в первомайский отдел полиции г. Мурманска. Потерпевший опознал грабителя, однако похищенной цепочки у злоумышленника при себе уже не было.
По факту в отношении гражданина ближнего зарубежья возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ. Подозреваемый в ограблении задержан за нарушение миграционного законодательства в порядке ст. 18.8 КоАП РФ.
 
/ Пресс-служба УМВД России по Мурманской области /
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