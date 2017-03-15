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15.03.2017 13:15

Вниманию водителей!

В связи с проведением торжественной церемонии открытия традиционного 83-го Праздника Севера и 57-го Праздника Севера учащихся будут запрещена движение и парковка транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца:
– по ул. Ленинградской, от дома №5/23 по ул. Воровского до ул. Профсоюзов, с 00.00 17 марта до 00.00 18 марта;
– по ул. Воровского, от пр. Ленина до ул. Коминтерна, с 14 до 23 часов 17 марта.
Вышеуказанные участки будут освобождены от припаркованного транспорта.


/ Администрация города Мурманска /
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