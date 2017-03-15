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15.03.2017 13:00

В областном центре подвели итоги выставки «Кото-сушка»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке подвели итоги выставки «Кото-сушка».
В мероприятии приняли участие читатели разных возрастов и сфер деятельности, которых объединила любовь к кошкам и фотографии. На протяжении первых десяти дней марта все желающие по электронной почте присылали фотографии своих домашних котов и кошек в отдел делового чтения. Сотрудники отдела вывешивали фотографии «сушиться» на разноцветных прищепках, а читатели библиотеки не просто любовались работами, но и отмечали самые интересные из них бумажными лайками. В итоге необычного голосования определилось восемь победителей, которым вручили памятные призы и фотографии их кошек, украшенные яркими лайками.
Кроме того, все присутствующие приняли участие в мероприятии «Кото-факты», ответив на вопросы викторины, а также посмотрели забавные видеоролики о кошках и поделились интересными случаями из жизни своих домашних питомцев.

/Мурманская областная детско-юношеская библиотека/
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