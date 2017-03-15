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15.03.2017 12:45

Кольская АЭС: город Полярные Зори стал площадкой для стажировок педагогов «Школы Росатома»

Впервые город Полярные Зори стал стажировочной площадкой для педагогов в рамках проекта «Школы Росатома». Свой авторский проект «Игровой континуум – интеллектуальная среда развития и обучения» представляла учитель математики гимназии №1 Елена Приставко - победитель конкурса для педагогов, владеющих технологиями работы с детьми.
Елена Николаевна проводила стажировку для своих коллег из других городов-участников проекта «Школы Росатома» по собственной методике. Основой программы стажировки, разработанной полярнозоринским педагогом, стали способы повышения мотивации учащихся, развития их коммуникативных и творческих навыков через переход от традиционных учебных заданий к новой форме обучения - игровой среде.
В течение трех дней участники конкурса педагогического мастерства из городов присутствия предприятий ГК «Росатом» делились опытом на мастер-классах.
Педагоги посетили с экскурсией Кольскую АЭС, познакомились с работой крупнейшего производителя электрической энергии в Мурманской области.


/ Управление информации и общественных связей Кольской АЭС /
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