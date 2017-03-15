Традиционно в преддверии профессионального праздника будут вручены премии губернатора «За сохранение и развитие культуры в Мурманской области»

Подписано постановление, утверждающее решение конкурсной комиссии о присуждении премии Губернатора Мурманской области «За сохранение и развитие культуры в Мурманской области» за 2016 год.



По итогам 2016 года премия «За сохранение и развитие культуры в Мурманской области» будет вручена:



Татьяне Алтынниковой, директору Кольского районного Центра культуры;



Светлане Асташенковой, директору детской театральной школы города Мурманска;



Ольге Бигоцкой, директору Апатитского городского Дворца культуры им. Егорова В.К.;



Олегу Вербину, главному хранителю городского историко-краеведческого музея города Полярного;



Елене Дмитриченко, преподавателю Мурманского колледжа искусств;



Раисе Захаровой, заведующей организационно-методическим отделом Межпоселенческой библиотеки Кольского района;



Александру Кондратьеву, программисту Мурманской государственной областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих;



Наталии Лизавенко, заместителю директора по работе с детьми Североморской централизованной библиотечной системы;



Екатерине Ореховой, заместителю заведующего отделом истории края Мурманского областного краеведческого музея;



Людмиле Рогатых, хормейстеру 1 категории народного самодеятельного коллектива фольклорного ансамбля «Беломорье» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова;



Елене Скиридоновой, директору Кольской районной детской школы искусств;



Елене Тарасовой, хормейстеру образцового самодеятельного коллектива «Эстрадная вокальная студия» Зеленоборского Центрального дома культуры;



Ирине Яковенко, директору Печенгского межпоселенческого библиотечного объединения.



Церемония вручения премии Губернатора Мурманской области лучшим представителям отрасли состоится традиционно в преддверии Дня работника культуры на торжественном приёме.





/ Управление по взаимодействию со СМИ /





