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15.03.2017 10:12

Традиционно в преддверии профессионального праздника будут вручены премии губернатора «За сохранение и развитие культуры в Мурманской области»

Подписано постановление, утверждающее решение конкурсной комиссии о присуждении премии Губернатора Мурманской области «За сохранение и развитие культуры в Мурманской области» за 2016 год.

По итогам 2016 года премия «За сохранение и развитие культуры в Мурманской области» будет вручена:

Татьяне Алтынниковой, директору Кольского районного Центра культуры;

Светлане Асташенковой, директору детской театральной школы города Мурманска;

Ольге Бигоцкой, директору Апатитского городского Дворца культуры им. Егорова В.К.;

Олегу Вербину, главному хранителю городского историко-краеведческого музея города Полярного;

Елене Дмитриченко, преподавателю Мурманского колледжа искусств;

Раисе Захаровой, заведующей организационно-методическим отделом Межпоселенческой библиотеки Кольского района;

Александру Кондратьеву, программисту Мурманской государственной областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих;

Наталии Лизавенко, заместителю директора по работе с детьми Североморской централизованной библиотечной системы;

Екатерине Ореховой, заместителю заведующего отделом истории края Мурманского областного краеведческого музея;

Людмиле Рогатых, хормейстеру 1 категории народного самодеятельного коллектива фольклорного ансамбля «Беломорье» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова;

Елене Скиридоновой, директору Кольской районной детской школы искусств;

Елене Тарасовой, хормейстеру образцового самодеятельного коллектива «Эстрадная вокальная студия» Зеленоборского Центрального дома культуры;

Ирине Яковенко, директору Печенгского межпоселенческого библиотечного объединения.

Церемония вручения премии Губернатора Мурманской области лучшим представителям отрасли состоится традиционно в преддверии Дня работника культуры на торжественном приёме.


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