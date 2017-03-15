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15.03.2017 12:15

«Сложности перехода». Социальная кампания проходит в городах Мурманской области

Анастасия Русинова.

"Сложности перехода". Мурманская область поддержала общероссийскую акцию ГИБДД. В рамках кампании автоинспекторы проводят различные профилактические мероприятия, чтобы еще раз напомнить им о необходимости соблюдения правила дорожного движения как водителями, так и пешеходами. В Мончегорске инспекторы ГИБДД совместно с волонтерской группой одной из школ города организовали акцию "Безопасность детей в ваших руках". Ребята вручали водителям и пешеходам информационные проспекты, рассказывали о важности взаимопонимания и вежливости на дорогах. Кроме того, внимание уделялось и безопасности самых юных пассажиров – дополнительно инспекторы проверяли правильность перевозки детей до 12 лет. Подобное мероприятие провели и в Оленегорске. Акция "Сложности перехода" - продолжается.  
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