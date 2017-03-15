В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялось очередное заседание «Эрудит-клуба»

Школьники из гимназий №№ 3 и 8 и студенты мурманских вузов ответили на 36 непростых вопросов, чем в очередной раз доказали, что попробовать себя в роли знатока может каждый.



Многие вопросы похожи друг на друга, а логические ходы, которые необходимо проделать для нахождения ответа, повторяются из игры в игру. Команда, овладевшая ситуацией, может чётко различать простые и сложные вопросы не только по критерию известности или неизвестности заявленных в вопросе фактов, но и по количеству стандартных ходов, требуемых для взятия.



/Мурманская областная детско-юношеская библиотека/