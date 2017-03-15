26 марта 2017 года на базе физкультурно-оздоровительного комплекса в Коле (пр-т Защитников Заполярья, д. 3), в рамках Праздника Севера Кольского района впервые пройдут соревнования по скандинавской ходьбе.



ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ



10.30 – 10.50 - Регистрация участников соревнований, выдача номеров;

11.00 – 11.45 - Просмотр трассы, разминка Совещание ГСК, оформление стартовых протоколов;

11.50 - Открытие мероприятия;

12.00 - Старт общий на дистанции:

Женщины – 1,5 км.

Мужчины – 3,0 км.



К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены при наличии допуска врача или личной расписки, подтверждающей персональную ответственность за свою жизнь, здоровье и техническую подготовку.



Предварительные заявки подаются до 23 марта 2017 года в отдел культуры администрации Кольского района по адресу:



- г. Кола, пр. Советский д. 50,

- e-mail: kylt@akolr.gov-murman.ru (с пометкой ПРАЗДНИК СЕВЕРА),

- контактный телефон: 8 (815-53) 3-33-87.



Именные заявки подаются в судейскую коллегию непосредственно в день соревнований не позднее 11:50, 26 марта 2017 года.



/Отдел культуры администрации Кольского района/