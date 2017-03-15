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15.03.2017 11:30

В рамках Праздника Севера Кольского района впервые пройдут соревнования по скандинавской ходьбе

26  марта 2017 года на базе физкультурно-оздоровительного комплекса в Коле (пр-т Защитников Заполярья, д. 3), в рамках Праздника Севера Кольского района впервые пройдут соревнования по скандинавской ходьбе.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

10.30 – 10.50 - Регистрация участников соревнований, выдача номеров;
11.00 – 11.45 - Просмотр трассы, разминка Совещание ГСК, оформление стартовых протоколов;
11.50  - Открытие мероприятия;
12.00  - Старт общий на дистанции:
           Женщины – 1,5 км.
           Мужчины – 3,0 км.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены при наличии допуска врача или личной расписки, подтверждающей персональную ответственность за свою жизнь, здоровье и техническую подготовку.

Предварительные  заявки подаются до 23 марта 2017 года в отдел культуры администрации Кольского района по адресу:

- г. Кола, пр. Советский д. 50,
- e-mail: kylt@akolr.gov-murman.ru (с пометкой ПРАЗДНИК СЕВЕРА),
- контактный телефон: 8 (815-53) 3-33-87.

Именные заявки подаются в судейскую коллегию непосредственно в день соревнований  не позднее 11:50, 26 марта 2017 года.  

 /Отдел культуры администрации Кольского района/
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