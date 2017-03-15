В Мурманской области стартовал необычный Интернет-конкурс на лучший обед в полевых условиях "Кухня спасения"

Кирилл Коган.

Приготовь обед в полевых условиях и получи приз от МЧС. Главное управление по Мурманской области объявило о старте Интернет-конкурса "Кухня спасения". Участвовать могут все желающие.

Фотографии еды сваренной на костре, а также ее рецепт, нужно присылать на соцстраницу официальной группы ведомства. Оценивать кулинарные шедевры, сделанные на природе, будут сами пользователи всемирной паутины. Кто больше набрал "лайков", того и приз. Промежуточные итоги будут подводиться 4-го числа каждого месяца. Главный подарок региональное управление МЧС вручит 4 октября. В этот день мурманчанам предстоит отметить сразу 2 даты: день рождения столицы Кольского Заполярья и в 85-летие Гражданской обороны страны.







