Новости УФССП России по Мурманской области

В отделе судебных приставов Ленинского округа г. Мурманска находилось исполнительное производство в отношении индивидуального предпринимателя о предоставлении управляющей компании доступа к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме для проведения работ по восстановлению стояков отопления.

В ходе ведения исполнительного производства было установлено, что по данному адресу, в жилом доме, располагается магазин одной из торговых сетей. Должник, являясь собственником данного помещения, сдал его в аренду вышеуказанной торговой сети. В процессе дорогостоящего ремонта помещения, который проводился подрядной организацией арендатора, в одном из залов помещения был перенесен стояк отопления, который является общедомовым имуществом. Данный перенос стояка отопления выполнялся арендатором на основании договора аренды, без согласования с управляющей компанией. Таким образом, арендатор своими действиями воспрепятствовал подготовке дома к отопительному сезону.

В рамках исполнительного производства к должнику была применена штрафная санкция в виде исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей, а также он дважды был привлечен к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ за неисполнение требований судебного пристава об исполнении судебного решения.

Руководитель торговой сети (арендатор) и должник (собственник помещения) были предупреждены судебными приставами, что если арендатором не будет исполнено решение суда в добровольном порядке, то работы будут проводиться без участия и согласия должника и арендатора. Магазин будет закрыт на время совершения исполнительных действий, а убытки, понесенные при этом магазином, будут возмещены впоследствии должником.

Благодаря всем предпринятым мерам судебных приставов и во избежание общественного резонанса должник воздействовал на арендатора и решение суда было исполнено в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.



/ Пресс-служба УФССП России по Мурманской области /





