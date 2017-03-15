В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 марта.



ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:



С 9 ЧАСОВ 13 МАРТА ДО 16 ЧАСОВ 15 МАРТА ул. Зеленая, 82

пр. Кольский, 72, 76, 78, 172



С 9 ЧАСОВ 15 МАРТА ДО 16 ЧАСОВ 17 МАРТА проезд Молодежный, 3, 5

ул. Марата, 18, 20



ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

10.00 – 15.00 ул. Капитана Буркова, 13



ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул. Гагарина, 4

ул. Буркова, 25

ул. Свердлова, 16/9



ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 15.00 ул. Книповича, 40, 42, 44

ул. Новое Плато, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 16



О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.





/ Администрация города Мурманска /