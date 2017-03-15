В Апатитах стартовал XVI Хибинский детский спортивный фестиваль

Илья Комлев.

Он продлится три недели. Поступило 6400 заявок. Представлены не только зимние виды спорта. Спектр состязаний — от бокса до шашек. В программе, в том числе, старты регионального уровня, такие как областной чемпионат по скалолазанию, первенство по кикбоксингу и северное туристическое многоборье - "Эскимосские игры".

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации г. Апатиты Сергей Михаэлис: "Такие мероприятия, в которых участвуют не только апатитские и кировские спортсмены, но и со всей области, даже и из за ее пределов - это, во-первых, горные лыжи. Традиционное мероприятие для детей младшего и среднего возраста "Весенняя капель". Эти соревнования собирают со всей России множество участников".







