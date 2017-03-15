В "Кировке" прошел праздник "Песни поем - весну зовем"

Татьяна Нестерова.

В Мурманске юные северяне показали свои таланты и любовь к народной культуре на празднике "Песни поем - весну зовем" в областном Дворце культуры. Участники - самодеятельные фольклорные коллективы "Одиянка", "Русские потешки", "Потешинки", "Тетёра" составили программу выступлений - песенный и музыкальный репертуар, создающий весеннее настроение.

Руководитель самодеятельного фольклорного коллектива "Потешинки" Елена Пикова: "Мы прививаем им любовь к народной песне, родному краю, к России. Дети замечательные. Готовимся к концертам. И вот такие концерты, как сегодня, у нас проходят традиционно".









