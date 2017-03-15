Всероссийская неделя финансовой грамотности началась в учебных учреждениях Мурманской области

Светлана Деменева.

Уроки, на которых расскажут о бюджете, налогах, кредитах проходят и в школах. В гимназии №10 провели занятие специалисты регионального минфина. Задача - донести до детей принципы финансовой системы государства. Как и из чего формируется семейный бюджет и бюджет Мурманской области. Какие обязанности, сколько налогов платит в России работающий гражданин. Куда расходуются эти налоги. И что такое кредит.

Заместитель начальника управления финансирования социальной сферы министерства финансов Мурманской области Евгения Геско: "Так же расскажу о тех мошенничествах на финансовом рынке, которые могут подстерегать каждого и, может быть, детям пригодится эта информация, когда они будут на семейном совете решать - брать семье кредит или нет".