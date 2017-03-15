Яков Осетров.

Мурманск продолжает участвовать в VI Всероссийской неделе высоких технологий, которая поддерживается тремя государственными корпорациями - "Роскосмос", "Роснано" и "Росатом". Очередное событие - произошло на борту атомного ледокола "Ленин", где дети совершили путешествие в мир науки с помощью мобильной лаборатории. Это модули с наборами для опытов по биологии, физике и химии. По гранту "Роснано" - 10 комплектов такого оборудования выиграл областной Дворец творчества "Лапландия". Один оставили себе. Остальные раздадут учебным заведениям - в Апатиты, Кировск, Мурманск.

Руководитель Мурманского информационного центра по атомной энергии Светлана Блюменталь: "До конца недели у нас будет много интересных встреч и будет телемост, который свяжет нас с Москвой и ребята смогут задать вопросы специалистам. Всё это направлено на популяризацию науки и профориентацию детей".





