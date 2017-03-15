Светлана Деменева.

Классические вальс и танго, "самба", "квикстеп" и "ча-ча-ча". В Мурманске прошел конкурс по спортивным бальным танцам "Весенние ритмы". На паркете и школьники, и детсадовцы. Малыши на профессиональном танцполе впервые, но уже четко понимают - в их руках, а точнее ногах - успешный старт. Заполярная школа спортивных бальных танцев хорошо известна, имеет свой узнаваемый почерк. Пары из Мурманской области постоянно показывают высокие результаты на соревнованиях всероссийского и международного уровней.











