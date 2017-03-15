"Здоровое будущее". В рамках Недели высоких технологий школьники и студенты медицинского колледжа встретились с врачами

Яков Осетров.

В Мурманской области продолжается неделя высоких технологий, в рамках которой - школьники и студенты медицинского колледжа встретились с врачами, участвующими в новом проекте "Единой России" - "Здоровое будущее". Доктора ответили на вопросы. Рассказали о современных достижениях в ортопедии и травматологии, о внедрении лапароскопии. Учитывая, что многие больницы и поликлиники испытывают дефицит врачей, особенно в глубинке, основная надежда сегодня - на новые кадры, которые овладеют высокими технологиями и приблизят их к людям.

Главный врач Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия"), координатор партийного проекта "Здоровое будущее" Евгений Тарбаев: "Наши специалисты выезжали на центральные базы, чтобы руками понять, как освоить эту помощь. С этого года у нас помощь оказывается и по гинекологии. Хорошо развита высокотехнологическая помощь и в Пироговском центре. У нас есть, что молодежи показать, что достигла Мурманская область. Чтобы молодежь поняла, что в наших лечебных учреждениях, работать интересно и перспективно".



