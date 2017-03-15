Анастасия Ярославская.

В новом формате, на новом месте. Мурманчан и гостей города приглашают вместе отметить День воссоединения Крыма и Севастополя с исторической Родиной. Народное гулянье "Русская весна" - в субботу 18 марта. Организаторы обещают интересную программу и просят обратить внимание - основные мероприятия пройдут не как обычно - на площади Пять Углов, а неподалеку - в центральном сквере у областного Дворца культуры. Старт празднику дадут ровно в 14. Сначала концерт, затем флешмоб. До вечера будут работать торговые ряды, они тоже переезжают - с Воровского на Пушкинскую.

Председатель комитета по культуре администрации г. Мурманска Елена Наймушина: "В этом году это действительно будет праздник для нас для всех - "Русская весна"! Надо обязательно взять с собой хорошее настроение, я думаю, что мы в конце уже, по завершению программы, споем все очень красивую песню, посвященную воссоединению Крыма с Россией".









