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15.03.2017 08:30

"Профсоюз Плюс" расширяет возможности. К региональном проекту добавились новые партнеры

Анастасия Русинова.

Два сотовых оператора предоставляют держателям карт льготные тарифы, а на мурманских АЗС - ждет скидка на топливо. Кроме того, все члены профсоюзных организаций, оформив карту, получают привилегии в некоторых аптеках, салонах и магазинах региона. Программа "Профсоюз Плюс" - работает на территории Мурманской области уже 4 года, количество ее участников постоянно растет. Сегодня в списке 125 организаций.  
Руководитель проекта "Профсоюз Плюс" Ирина Горбатенко: "Партнерство у нас абсолютно бесплатное дополнительных средств мы никаких не взимаем. Членам профсоюза - это огромные скидки, потому что членов профсоюза на сегодня уже больше 75 тысяч по Мурманску и Мурманской области, это огромный потенциал в виде такого количество людей и привлекательно для любой сети".  
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