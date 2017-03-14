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14.03.2017 19:15

XVIII учения "Баренц" состоятся в Варангер-фьорде. В Мурманске между Россией и Норвегией подписан протокол о намерениях

Алексей Елкин.

В Варангер-фьорде состоятся следующие, XVIII учения "Баренц". Сегодня в Мурманске между Россией и Норвегией подписан протокол о намерениях. Руководит учениями поочередно каждая из стран. На этот раз - наша. Цель - отработка навыков спасения людей в море и ликвидации последствий аварий. Традиционно привлекаются все службы двух государств, способные принять в этом участие, включая силы Северного флота и погранохраны. Большая тренировка запланирована на 31 мая, а резервный вариант - первый день лета, если подведет погода. Предполагается, что в этом году вдвое будет увеличено количество участников учений.
Начальник морского спасательного координационного центра "Мурманск" Петр Герасун: "Учения, в принципе, у нас получились более расширенные. Раньше не участвовало столько сил и средств, сколько в этом году. Даже будет самолет, с которого будут прыгать парашютисты".
Начальник ФГБУ "Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ" Анатолий Леонтьев: "Легенда такая - в плохую погоду судно терпит бедствие. Надо организовать и провести массовое спасение пострадавших людей. Значит, их доставка на берег с моря".
Не исключается, что уже в следующий раз задача будет еще более масштабной. В ходе командно-штабных учений организаторы оценили перспективы спасения полтысячи пассажиров и экипажа круизного лайнера. Теоретический расчет и оценка сил показали,  что это возможно.



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