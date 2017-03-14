Очищение души и тела. Православные христиане продолжают соблюдать Великий пост

Татьяна Нестерова.

В этом году пост продлится до 15 апреля - до светлого праздника Пасхи. Чтобы облегчить поиск продуктов, а, главное - разнообразить, пусть и весьма ограниченное меню, крупнейшее предприятие общепита предлагает северянам оригинальное постное меню.

Во время соблюдения Великого Поста накладывается ограничение на употребление, в первую очередь, мяса и молочной продукции, рыбы, яиц, сыров 40 дней. В здоровом теле - здоровый дух. Одно с другим неразрывно связано.

Руководитель паломнического отдела мурманской митрополии, настоятель Храма преподобного Трифона Печенгского, г. Мурманск протоиерей Сергий Поливцев: "Есть такое понятие как духовный пост. Это как раз борьба с грехами, страстями. Воздержаться от осуждения, зависти, злобы, ненависти, вражды. Вот это гораздо важнее, чем воздержание в пище".

Поддержать разнообразие рациона питания, утолить голод и насытить организм необходимыми витаминами помогут постные салаты.

Технологами разработано двадцать наименований постного меню. От салатов традиционных до экзотических.

Заместитель исполнительного директора ТК "Развитие" Елена Мирошниченко: "Мы специально подбирали ассортимент сбалансированный. Для того, чтобы человек, который придерживается православных правил, получал, покупая наши салаты, уже сбалансированный продукт".

Постные салаты - это и разнообразие вкусовых сочетаний, укрепление иммунитета, обогащение витаминами, избавление от лишних килограммов. В этом году в постном меню семь новых салатов. Среди них "Крестьянский салат" с опятами, "Кузнечик"-фасоль стручковая, жареные шляпки шампиньонов, кунжут, грецкие орехи, чеснок с маслом, соевый соус. В северной стране капуста - основа для традиционных салатов, да и сама по себе хороша.

Начальник салатного цеха Людмила Эртан: "У нас включены в меню салаты с квашеной капустой, с брусникой, свеклой. Одно и другое придает кислоту и пикантность данному продукту".

Все технологии приготовления салатной продукции строго выверены. Как и сроки реализации. Здоровье человека на первом месте.

Подготовленные ингредиенты, сырье для салатов опускаются в специальную охлаждающую камеру. Температура плюс два градуса, что позволяет перед замесом салатов сохранить качество, вкус продукции, увеличить срок реализации. Ну а самое главное - сказать нет микробам.

Постные салаты действительно пользуются популярностью. К концу дня прилавки значительно пустеют, оставшиеся можно купить со скидкой.







