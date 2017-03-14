"Синяя птица". Региональный этап кастинга всероссийского конкурса юных талантов в Мурманске состоится 20 апреля

Елена Сивонен.

"Синяя птица". Региональный этап кастинга всероссийского конкурса юных талантов - в Мурманске. Отборочный тур - 20 апреля. Пройдет на базе областного Дворца культуры им. Кирова. Жюри уже сформировали. И времени, чтобы подать заявку, остается совсем немного времени.

Каждый талантлив по-своему. Уникальный проект - третий сезон Всероссийского конкурса - раскроет возможности, осуществит чьи-то мечты. "Синяя птица" поможет взлететь: "Приходите, пожалуйста, на наш конкурс "Синяя птица" и проявите свой талант".

Артистичные, одарённые ребята могут блеснуть способностями в номинациях: вокал, хореография, игра на музыкальных инструментах, актерское мастерство, ораторское искусство. Уже есть первые заявки.

Заполнить анкету можно прямо сейчас. На сайте "ptica.tv". Ограничения только возрастные - не старше 16 лет. Обязательно видео. Каждое компетентная отборочная комиссия изучит подробно. Те, кто заинтересует, получат приглашение на прослушивание, а потом и на съемки программы. Молодые и перспективные - время пробовать.

"Пусть ваш город гордится земляками". Совсем скоро услышим новые имена, не исключено - будущих мировых звезд. Отборочный тур в Мурманске - 20 апреля. Кастинг - в областном ДК Кирова: "Приходите к нам, юные таланты, и я надеюсь, что уже этой осенью вы покорите всю страну.





