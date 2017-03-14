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14.03.2017 19:10

В правительстве Мурманской области состоялся большой прием граждан по вопросам противодействия коррупции

Светлана Деменева.

В правительстве Мурманской области сегодня прошел прием граждан, где главной темой обращения стала коррупция. Состав - расширенный. Заявления  принимали сотрудники полиции, Следственного комитета и сам министр юстиции региона. По словам Василия Плевако, такое прямое живое общение с гражданами позволяет оценить работу властей в муниципалитетах. Кроме того, это и сигнал для руководителей правоохранительных органов. Точнее, деятельности их представителей на местах. Ведь, в основном, люди выходят на регион, когда нет понимания или возможности решить проблему на уровне муниципалитета.
Министр юстиции Мурманской области Василий Плевако: "Еженедельно на аппаратном совещании, которое проводит губернатор, доводится информация  сколько поступило обращений - по каким вопросам, на какие муниципалитеты и органы исполнительной власти поступают жалобы. В зависимости от этого принимается соответствующее решение".
Как правило, факты, изложенные в жалобах заявителей находят подтверждение. Например, в прошлом году в Следственный комитет поступило 75 обращений. Возбудили 47 уголовных дел. 39 направили в суд с обвинительным заключением. Коррупцию доказать непросто - тем более, что схемы всё более изощренные. Но, тем не менее, следователям и сотрудникам полиции это удается. Ведь новые технологии есть не только у преступников.
Первый заместитель руководителя СУ СК по Мурманской области Олег Коробков: "У нас прекрасная криминалистическая техника, которая позволяет обнаруживать скрытые следы преступления, специальный экспертный свет, который позволяет обнаруживать скрытые следы преступления, технологии не стоят на месте и государство активно закупает для правоохранительных органов необходимую технику".
Заместитель начальника полиции УМВД Мурманской области по оперативной работе Алексей Смирнов: "Как только появились предложения - нужно незамедлительно обращаться к нам. Предложения подобного рода. И в этом случае, конечно, подчеркиваю - эффективность близка к 100 процентам. Имеем соответствующие методы работы на своем вооружении и, в принципе, выявляются, документируются такие преступления достаточно неплохо".
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