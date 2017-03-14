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14.03.2017 16:33

В Мурманске состоится IV Международная конференция «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы»

Продолжается регистрация участников IV Международной конференции «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы».

В фокусе внимания Международной конференции «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы» в этом году – вопросы, связанные с государственным стимулированием модернизации океанического и прибрежного флота. Темы строительства новых судов, технического перевооружения, международной кооперации в промышленном производстве и поставке высокотехнологичной продукции вызвали повышенный интерес как со стороны отечественных верфей и производств, так и со стороны зарубежных участников.
 
По предварительной информации, свое участие в конференции уже подтвердили представители 10 зарубежных стран, среди которых специалисты и наблюдатели из Норвегии, Финляндии, Исландии, Дании, Нидерландов, Великобритании, Германии, Японии, Латвии и Польши.

С информацией о потребностях мурманских рыбопромышленников в строительстве новых рыболовецких судов выступят представители самых крупных рыбацких региональных объединений – НО «Союз рыбопромышленников Севера» и НО «Ассоциация прибрежного рыболовства и фермерских хозяйств Мурмана». Свои возможности и новые проекты представят специалисты из Санкт-Петербурга, Выборга и Ярославля. О восстановлении кооперационных связей по ремонту рыбопромысловых судов расскажут представители Польши. Для широкой представительной аудитории судовладельцев будет озвучен доклад Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области о мероприятиях в сфере государственной поддержки проектов по модернизации флота и созданию перерабатывающих производств, которые подготовлены региональным правительством.

Начнет свою работу конференция с презентации рыбопродукции, изготовленной по рецептуре мурманских технологов. Главными участниками презентации станут заслуженные ученые и молодые аспиранты кафедры «Технологий пищевых производств» Мурманского государственного технического университета.

Международная конференция «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы» будет проходить в Мурманске 22-23 марта. С проектом программы конференции можно ознакомиться на сайте Министерства экономического развития Мурманской области. Дополнительную информацию можно получить по телефону: (8152) 486 419, Ефимова Зоя Александровна.

Зарегистрироваться в качестве участника конференции можно у официального оператора конференции – на сайте ГДЦ «Меридиан» и по телефонам (8152) 288 801, 8 (921) 158 58 32 (контактное лицо – Юлия Кузьминых, менеджер проекта).

/ Министерство экономического развития Мурманской области /
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