Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
14.03.2017 17:00

Мурманский проект "Помоги спасти жизнь ребенка" заручился поддержкой нового партнера

Наталья Бурдина.

К благотворительной акции подключилась городская стоматологическая клиника. В холле установили бокс для сбора пожертвований на лечение тяжелобольных детей. За 4 года, благодаря проекту и, в первую очередь, неравнодушным мурманчанам, собрали больше 12 миллионов рублей. Помощь оказали 130 юным северянам. Некоторым провели сложнейшие операции в ведущих российских и зарубежных клиниках. В исключительных случаях специалисты сами приезжали в Мурманск.
Директор стоматологической клиники Татьяна Елпанова: "Конечно же, помощь такого характера очень значима для многих семей, особенно молодых семей, которые еще полностью не стоят на ногах, и когда недостаточно средств для того, чтобы вытащить ребенка из той или другой ситуаци. Поэтому я считаю, что это очень значимо и важно".
Руководитель сети муниципальных аптек, депутат Совета депутатов г. Мурманска Олег Ноздрачев: "Наблюдательный Совет, который состоит из очень авторитетных врачей, педиатров, депутатов городского совета, общественников, очень скрупулезно подходит к каждой копейке, распределяя ее в зависимости от необходимости. Еще раз хочу выразить огромную благодарность мурманчанам за то, что они находят возможность в непростое время оказывать финансовую помощь для лечения детей, которые очень нуждаются в этом".
Сеть муниципальных аптек - самый давний партнер акции "Помоги спасти жизнь ребенка". Боксы - так называемые "Добрые сердца" - почти во всех филиалах предприятия, как и во многих мурманских магазинах, поликлиниках и почтовых отделениях. Отчеты о распределении средств акции можно найти на сайте главы Мурманска, а также на страницах городской газеты.



← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.13
Евро = 63.27
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.