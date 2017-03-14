Мурманский проект "Помоги спасти жизнь ребенка" заручился поддержкой нового партнера

Наталья Бурдина.

К благотворительной акции подключилась городская стоматологическая клиника. В холле установили бокс для сбора пожертвований на лечение тяжелобольных детей. За 4 года, благодаря проекту и, в первую очередь, неравнодушным мурманчанам, собрали больше 12 миллионов рублей. Помощь оказали 130 юным северянам. Некоторым провели сложнейшие операции в ведущих российских и зарубежных клиниках. В исключительных случаях специалисты сами приезжали в Мурманск.

Директор стоматологической клиники Татьяна Елпанова: "Конечно же, помощь такого характера очень значима для многих семей, особенно молодых семей, которые еще полностью не стоят на ногах, и когда недостаточно средств для того, чтобы вытащить ребенка из той или другой ситуаци. Поэтому я считаю, что это очень значимо и важно".

Руководитель сети муниципальных аптек, депутат Совета депутатов г. Мурманска Олег Ноздрачев: "Наблюдательный Совет, который состоит из очень авторитетных врачей, педиатров, депутатов городского совета, общественников, очень скрупулезно подходит к каждой копейке, распределяя ее в зависимости от необходимости. Еще раз хочу выразить огромную благодарность мурманчанам за то, что они находят возможность в непростое время оказывать финансовую помощь для лечения детей, которые очень нуждаются в этом".

Сеть муниципальных аптек - самый давний партнер акции "Помоги спасти жизнь ребенка". Боксы - так называемые "Добрые сердца" - почти во всех филиалах предприятия, как и во многих мурманских магазинах, поликлиниках и почтовых отделениях. Отчеты о распределении средств акции можно найти на сайте главы Мурманска, а также на страницах городской газеты.







