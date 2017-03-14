В Мурманске готовят квест для собак

Любовь Дубова.

Заполярный уличный дог-квест "КультПоход-на-Мурмане" - благотворительное спортивно-развлекательное соревнование для владельцев собак и их питомцев. Направлен на улучшение спортивной подготовки и заинтересованности людей в активном отдыхе вместе со своими питомцами, а также на популяризацию культуры поведения владельцев собак в городском пространстве. Маршрут - по мурманским улицам. Командам необходимо в сопровождении собак пройти пешком все контрольные точки, месторасположение которых они узнают, разгадывая различные головоломки и выполняя задания. Впервые дог-квест на территории Кольского Заполярья проведен в октябре прошлого года. Его приурочили к 100-летнему юбилею города-героя Мурманска. Новая игра состоится 7 мая.





