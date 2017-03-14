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14.03.2017 17:40

В Мурманске готовят квест для собак

Любовь Дубова.

Заполярный уличный дог-квест "КультПоход-на-Мурмане" - благотворительное спортивно-развлекательное соревнование для владельцев собак и их питомцев. Направлен на улучшение спортивной подготовки и заинтересованности людей в активном отдыхе вместе со своими питомцами, а также на популяризацию культуры поведения владельцев собак в городском пространстве. Маршрут - по мурманским улицам. Командам необходимо в сопровождении собак пройти пешком все контрольные точки, месторасположение которых они узнают,  разгадывая различные головоломки и выполняя задания. Впервые дог-квест на территории Кольского Заполярья проведен в октябре прошлого  года. Его приурочили к 100-летнему юбилею города-героя Мурманска. Новая игра состоится 7 мая.
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