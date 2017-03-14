В Мурманске состоится олимпиада по россиеведению

Любовь Дубова.

Студентов вузов и учащихся 11 классов приглашают принять участие в V региональной олимпиаде по россиеведению. Она будет проходить 24-25 марта на базе Мурманского арктического государственного университета. Интеллектуальное состязание включает в себя теоретический и практический туры. Участникам предстоит пройти электронное тестирование. В нем - вопросы по истории российской государственности, словесности, науке, географии, культуре и искусству, российскому праву. А также задания по истории, географии и культуре города Мурманска. Практический тур - конкурс творческих работ. Победители и призёры Олимпиады среди обучающихся 11 классов получат дополнительные баллы при поступлении в МАГУ, все остальные участники - электронные сертификаты.





