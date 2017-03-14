Губернатор Мурманской области Марина Ковтун вошла в ТОП-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров

«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за февраль 2017 года
В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.
Период исследования: февраль 2017 года.
ТОП-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров:
|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|
Персона
|
Регион
|
ИЦ
|
1
|
0
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
265,6
|
2
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
208,6
|
3
|
+1
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
67,8
|
4
|
-1
|
АКСЁНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
54,3
|
5
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
38,1
|
6
|
+2
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
36,3
|
7
|
-1
|
ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич
|
Ингушетия
|
17,9
|
8
|
new
|
АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович
|
Дагестан
|
14,5
|
9
|
+4
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
11,9
|
10
|
+5
|
КОРОЛЕВ Олег Петрович
|
Липецкая обл.
|
10,3
|
11
|
new
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
10,1
|
12
|
new
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
7,3
|
13
|
-1
|
ШАНЦЕВ Валерий Павлинович
|
Нижегородская обл.
|
7,1
|
14
|
-7
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
6,8
|
15
|
new
|
НАЗАРОВ Виктор Иванович
|
Омская обл.
|
3,2
|
16
|
new
|
МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович
|
Приморский край
|
2,8
|
17
|
-6
|
КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич
|
Тыва
|
2,7
|
18
|
0
|
ТУРЧАК Андрей Анатольевич
|
Псковская обл.
|
2,6
|
19
|
new
|
КОВТУН Марина Васильевна
|
Мурманская обл.
|
2,1
|
20
|
-4
|
МОРОЗОВ Сергей Иванович
|
Ульяновская обл.
|
1,3