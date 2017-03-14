Губернатор Мурманской области Марина Ковтун вошла в ТОП-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров

«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за февраль 2017 года



В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.



Период исследования: февраль 2017 года.

ТОП-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персона Регион ИЦ 1 0 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чечня 265,6 2 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 208,6 3 +1 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 67,8 4 -1 АКСЁНОВ Сергей Валерьевич Крым 54,3 5 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 38,1 6 +2 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 36,3 7 -1 ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич Ингушетия 17,9 8 new АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович Дагестан 14,5 9 +4 ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич Карачаево-Черкесия 11,9 10 +5 КОРОЛЕВ Олег Петрович Липецкая обл. 10,3 11 new МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич Ярославская обл. 10,1 12 new ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович Карелия 7,3 13 -1 ШАНЦЕВ Валерий Павлинович Нижегородская обл. 7,1 14 -7 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская обл. 6,8 15 new НАЗАРОВ Виктор Иванович Омская обл. 3,2 16 new МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович Приморский край 2,8 17 -6 КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич Тыва 2,7 18 0 ТУРЧАК Андрей Анатольевич Псковская обл. 2,6 19 new КОВТУН Марина Васильевна Мурманская обл. 2,1 20 -4 МОРОЗОВ Сергей Иванович Ульяновская обл. 1,3







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