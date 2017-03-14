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14.03.2017 15:02

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун вошла в ТОП-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров

«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за февраль 2017 года

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.

Период исследования: февраль 2017 года.
ТОП-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров:

Место в рейтинге

Перемещение за месяц

Персона

Регион

ИЦ

1

0

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

265,6

2

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

208,6

3

+1

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

67,8

4

-1

АКСЁНОВ Сергей Валерьевич

Крым

54,3

5

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

38,1

6

+2

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

36,3

7

-1

ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич

Ингушетия

17,9

8

new

АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович

Дагестан

14,5

9

+4

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

11,9

10

+5

КОРОЛЕВ Олег Петрович

Липецкая обл.

10,3

11

new

МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич

Ярославская обл.

10,1

12

new

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

7,3

13

-1

ШАНЦЕВ Валерий Павлинович

Нижегородская обл.

7,1

14

-7

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

6,8

15

new

НАЗАРОВ Виктор Иванович

Омская обл.

3,2

16

new

МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович

Приморский край

2,8

17

-6

КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич

Тыва

2,7

18

0

ТУРЧАК Андрей Анатольевич

Псковская обл.

2,6

19

new

КОВТУН Марина Васильевна

Мурманская обл.

2,1

20

-4

МОРОЗОВ Сергей Иванович

Ульяновская обл.

1,3




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