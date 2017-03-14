В Мурманском колледже искусств выступит оркестр педагогов

Любовь Дубова.

23 марта в большом зале Мурманского колледжа искусств состоится второй в истории Кольского Заполярья концерт оркестра народных инструментов преподавателей детских школ искусств Кольского Заполярья. Выступление - в рамках курсов повышения квалификации. В составе оркестра - 60 педагогов из школ искусств Полярного, Колы, Мурманска, Североморска, Кильдинстроя и других городов и поселков области

В концерте принимает участие солистка Мурманской областной филармонии Людмила Лаврентьева. Начало в 19.00. Вход свободный.





