Кирилл Коган.

На скорость доставали условного пострадавшего из машины. В Мурманске состоялись соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП. Все происходило как при реальном возгорании. Пожарным необходимо было обесточить автомобиль-тренажер, разбить стекла, при помощи гидравлического оборудования срезать крышу и бережно вытащить манекен. Оценивали судьи и навыки спасателей по оказанию первой медицинской помощи. В итоге лучшей признали команду пожарно-спасательной части №4.





