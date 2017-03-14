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14.03.2017 14:20

Мурманское УФАС России провело пресс-конференцию по итогам работы ведомства за 2016 год

Андрей Зайцев.

Изменением законодательства антимонопольной службе запомнился минувший год. С этой фразы сегодня началась пресс-конференция в региональном управлении ведомства. Четвёртый антимонопольный пакет исключил из полномочий службы - рассмотрение обращений граждан, не связанных с предпринимательской деятельностью. Впрочем, писем и заявлений в областное управление ФАС от этого меньше не стало.
Руководитель Управления федеральной антимонопольной службы по Мурманской области Светлана Чеченина: "По нагрузке на специалистов это нисколько не снизилось. И говорить о том, что у нас сейчас по антимонопольному законодательству было возбуждено только 33 дела, однако ещё дополнительно было 26 предупреждений".
В прошлом году антимонопольной службе пришлось довольно плотно работать с известными в области предприятиями. "Мурманоблгаз", Рыбный порт, Аэропорт Мурманск. Его руководство сейчас оспаривает решение в суде. Антимонопольное ведомство признало акционерное общество нарушившим закон о защите конкуренции за злоупотребление доминирующим положением. В частности, установило, что повышение стоимости услуг аэропорта, в отношении которых не велось государственное ценовое регулирование, - составило от 26 до 750 %
Начальник отдела Управления федеральной антимонопольной службы по Мурманской области Кристина Смирнова: "По нашему мнению общество установило монопольно высокую цену на отдельные аэропортовые услуги. Так же препятствовало хозяйствующему субъекту в доступе на товарный рынок по обеспечению бортовым питанием воздушных судов".
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