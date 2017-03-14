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14.03.2017 14:15

Новое поступление. Еще одна машина совсем скоро выйдет на линию. "Электротранспорт" продолжает обновлять троллейбусный парк

Анастасия Ярославская.

В мурманском троллейбусном депо пополнение. Еще один электролайнер. И второй в этом году. Производство вологодское. Поколение - новое, с автономным ходом, высокой маневренностью. Низкопольный, экономичный. Руководство предприятия планирует, что таких покупок в 2017 будет, как минимум, десять. Хотя удовольствие и не из дешевых - стоимость каждого такого красавца - больше 12 миллионов рублей. Но возрождение программы обновления - она буксовала последние три года - не прихоть, а необходимость. Парк на глазах стареет. Много машин давно перешагнули предельный срок амортизации. Сейчас решают вопрос с поставкой еще двух троллейбусов, причем один - за счет городского бюджета.
Генеральный директор АО "Электротранспорт", депутат Совета депутатов г. Мурманска Сергей Коробков: "Как бы сложно не было финансово - мы постараемся, чтобы с этой задачей мы справились, потому что мы уже чувствуем, что парк устаревает, очень дорого обходится ремонт этих машин для того, чтобы они были надежные и удобные для пассажиров".
Троллейбусам и автобусам к осени обещают сделать тюнинг. Где надо - подкрасят, где ржавчина - заменят листы. На выходе решения по безопасности пассажиров. Удобства и пожелания - в приоритете. В качестве эксперимента - дополнительный рейс по 1 маршруту от автоколонны в Росту. 20 марта наладят связь Ленинского округа с улицей Подгорной. В зависимости от востребованности - впишут в постоянное расписание. Что касается нового, уже 151-го - в парке депо - троллейбуса, он полностью готов к службе.
Водитель троллейбуса Елена Иусова: "В некоторых у нас даже и печь как-то не работала, а здесь, пожалуйста - хоть с этой стороны обдув, хоть с другой - какой хочешь выбери. Самое главное, чтобы они надежно служили, потому что те надежно служили - железо было прочное, будем надеяться, что эти тоже не подведут нас".
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