В Ловозерском районе местный житель привлечен к ответственности за оскорбление женщины

В декабре 2016 года житель Ловозерского района в ходе возникших личных неприязненных отношений нанес удар по лицу своей знакомой, после чего совершил в отношении нее оскорбительные действия. По данному факту женщина обратилась в прокуратуру Ловозерского района с просьбой провести проверку и привлечь виновного к ответственности.



По постановлению прокурора Ловозерского района мировой суд судебного участка Ловозерского судебного признал виновным гражданина в совершении административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 5.61 КоАП (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме) РФ и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.



Кроме того, по факту нанесения побоев отделением полиции МО МВД России «Оленегорский» в настоящее время проводится проверка в отношении мужчины с целью возбуждения дела об административном правонарушении предусмотренного 6.1.1 КоАП РФ.



/ Прокуратура Мурманской области /



