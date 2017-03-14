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14.03.2017 13:42

В Ловозерском районе местный житель привлечен к ответственности за оскорбление женщины

В декабре 2016 года житель Ловозерского района в ходе возникших личных неприязненных отношений нанес удар по лицу своей знакомой, после чего совершил в отношении нее оскорбительные действия. По данному факту женщина обратилась в прокуратуру Ловозерского района с просьбой провести проверку и привлечь виновного к ответственности.

По постановлению прокурора Ловозерского района мировой суд судебного участка Ловозерского судебного признал виновным гражданина в совершении административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 5.61 КоАП (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме) РФ и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.

Кроме того, по факту нанесения побоев отделением полиции МО МВД России «Оленегорский» в настоящее время проводится проверка в отношении мужчины с целью возбуждения дела об административном правонарушении предусмотренного 6.1.1 КоАП РФ.

/ Прокуратура Мурманской области /
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