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14.03.2017 16:35

Репетиции спектакля «Госпожа Метелица» в театре кукол Мурманска в самом разгаре

24 марта юные северяне увидят новую постановку Мурманского областного театра кукол – спектакль «Госпожа Метелица». Сейчас артисты заняты репетицией грядущей премьеры!  
Спектакль «Госпожа Метелица» ставится по мотивам сказки Братьев Гримм. Для создания постановки в столицу Заполярья из Москвы приехал режиссер-постановщик Влад Костин и художник-постановщик Светлана Рыбина.
Режиссер отметил, что спектакль докажет юным северянам существование настоящего чуда, покажет, что такое добро и зло. А главной идеей спектакля является выбор, который ежедневно делает каждый человек. Особенно это важно для подрастающего поколения. На примере героев спектакля дети сами решат, как им себя вести в жизни.
«Госпожа Метелица» – история о двух маленьких девочках, совершенно разных по характеру. Одна – задира и ворчунья, другая – добрая и заботливая. Их ждет множество приключений.
Не забудьте приобрести билет на премьеру! Уже 24 марта, в пятницу, в 10.30! Билеты можно приобрести на официальном сайте театра, а также непосредственно в кассе.

/ Пресс-служба Мурманского областного театра кукол /
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