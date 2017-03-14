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14.03.2017 16:05

«Азбука безопасности». Этапы всероссийского фестиваля детского художественного творчества проходят в Мурманской области

Министерство образования и науки Мурманской области совместно с центром дополнительного образования «Лапландия» проводят региональный этап всероссийского фестиваля детского художественного творчества «Азбука безопасности». Он направлен на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и воспитание культуры безопасного поведения среди детей и подростков.
Участниками фестиваля могут стать воспитанники дошкольных образовательных организаций, обучающиеся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования в возрасте от 5 до 16 лет.
Фестиваль проводится в трех возрастных категориях: 5-7 лет, 8-12 лет и 13-16 лет. Организаторы определили три этапа: муниципальный – с 3 по 17 марта, региональный – с 18 по 31 марта и всероссийский – с 1 мая по 1 июня.

В рамках фестиваля проводятся следующие конкурсы:

региональный этап всероссийского конкурса декоративно-прикладного творчества «Красный, желтый, зеленый», в котором представлены следующие номинации: «Техническое моделирование», «Декоративно-прикладное творчество», «Фототворчество»;

региональный этап всероссийского конкурса изобразительного искусства «Дорога не терпит шалостей», в котором представлены следующие номинации: «Стенгазета», «Плакат», «Рисунок»;

региональный этап всероссийского конкурса литературного творчества «Дорога и дети», в котором представлены следующие номинации: «Словесность», «Журналистика», «Рукописная книга».

Организаторами муниципального этапа выступают муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования. На региональный этап направляются творческие работы победителей и призеров муниципального этапа (первые четыре места).

Конкурсные материалы принимаются до 31 марта в центре дополнительного образования «Лапландия» (183031, г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, 2, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org), отдел гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив. Подведение итогов состоится там же не позднее 14 апреля.


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