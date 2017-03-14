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14.03.2017 15:35

Мурманские полицейские изъяли 30 литров алкогольной продукции, находящейся в незаконном обороте

В адрес УМВД России по Мурманской области из управления по лицензированию поступила информация о том, что в одной из торговых точек на территории Первомайского округа осуществляется реализация алкогольной продукции с нарушением законодательства: незаконная продажа спиртного в ночное время и без соответствующей лицензии. В ходе проверки поступившей информации сотрудниками полиции был установлен факт реализации спиртного в ночное время после 21:00 и без лицензии. Из торговой точки стражи правопорядка изъяли более 30 литров алкогольной продукции, находящейся в незаконном обороте.
Стоит отметить, что ранее по жалобам мурманчан полицейские неоднократно привлекали владельцев данной торговой точке к административной ответственности за нарушения законодательства в сфере оборота алкогольной продукции, в результате чего лицензия на продажу крепкой спиртной продукции была остановлена.
В отношении юридического лица, осуществляющего деятельность в данной торговой точке, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренным частью 3 статьи 14.16 КоАП. По результатам административного расследования предприниматель по решению суда может быть привлечен к административной ответственности.  
Санкция статьи предусматривает наказание для юридических лиц в виде штрафа от 50 до 100 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции. Если вам стало известно о незаконной торговле алкогольной продукцией, а также торговле контрафактным спиртным сообщите об этом в полицию по телефону 02.

/ Пресс-служба УМВД России по Мурманской области /
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