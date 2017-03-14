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14.03.2017 15:05

Студенты Мурманского индустриального колледжа получают сертификаты международного обучающего курса по морскому бурению DWST

Сегодня студенты второго курса Мурманского индустриального колледжа получают сертификаты международного обучающего курса по морскому бурению DWST Уровень 1. Торжественное вручение документов проходит совместно с норвежскими партнерами – представителями компании Norwegian Drilling Academy AS (Nortrain AS).

В рамках обучающего курса студенты колледжа по профессии «Бурильщик морского бурения скважин» успешно прошли обучение по шести модулям: «Технология бурения», «Системы управления», «Скважинные жидкости», «Управление скважиной», «Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды», «Заканчивание скважины и добыча» и сдали финальный экзамен.


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