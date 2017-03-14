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14.03.2017 13:10

Госавтоинспекция Мурманской области информирует о перекрытии дороги

14 марта в период с 10-30 часов до улучшения погодных условий перекрыто движение автотранспорта на автодороге "Кола - Серебрянские ГЭС" с 31 км до 120 км.

Во избежание ДТП, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автовладельцам воздержаться от дальних поездок без особой необходимости.

Водителям следует быть предельно сконцентрированными при управлении автомобилем, в частности, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость.


/ Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области /
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