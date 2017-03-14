Госавтоинспекция Мурманской области информирует о перекрытии дороги

14 марта в период с 10-30 часов до улучшения погодных условий перекрыто движение автотранспорта на автодороге "Кола - Серебрянские ГЭС" с 31 км до 120 км.



Во избежание ДТП, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автовладельцам воздержаться от дальних поездок без особой необходимости.



Водителям следует быть предельно сконцентрированными при управлении автомобилем, в частности, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость.





/ Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области /



