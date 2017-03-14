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14.03.2017 14:50

Фотохудожник Геннадий Субач приглашает мурманчан на выставку "Городской романс"

15 марта в 18.30 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Мраморное фойе) состоится открытие фотовыставки Геннадия Субача "Городской романс".
Геннадий Субач является членом фотоклуба "Имандра", членом Российского творческого союза "Фотоискусство", фотохудожником Международной федерации фотоискусства, участником и призером 30 фотосалонов в 17 странах. Он лауреат и победитель многих российских фотоконкурсов.

На выставке будут представлены 40 работ мастера в черно-белом исполнении. Автор расскажет не о конкретном городе, а о городе вообще, о человеке в нем, взгляде на окружающий урбанистический мир.


/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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