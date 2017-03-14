В одной упряжке. Соревнования по ездовому спорту в Кировске

Илья Комлев.

Хибины ждут туристов не только в конце марта, но и сегодня готовы дарить праздник на фоне незабываемых пейзажей заснеженных гор. В Кировске Праздник Севера открыли соревнования по ездовому спорту. Два дня на лыжном стадионе "Тирвас" каюры выясняли, чья команда сильнее и слаженнее.

Не бойтесь, мы не кусаемся. Расхожая шутка в данном случае - строка из правил. За агрессивное поведение хвостатым участникам гонок грозит дисквалификация.

Участник соревнований (г. Апатиты) Алексей Лукичев: "Молодец. Молодец, собака".

В этот раз на трассу вышли 60 спортсменов, чуть больше, чем в декабре на областном чемпионате. Есть новинки, к примеру - впервые организаторы решили провести эстафету.

Представитель Федерации ездового спорта Мурманской области Юлия Потапова: "Новое - "Первые старты" для тех людей, которые боятся выйти на основную трассу, но хотят попробовать свои силы в ездовом спорте".

Мурманск, Мончегорск, Кировск, Апатиты, Полярный, Ловозеро. А также Карелия, Петербург и Архангельск. На состязания ехали семьями.

Участник соревнований (г. Беломорск, Карелия) Виктория Куряткова: "Папа будет с упряжкой. А я буду с Шау на лыжах. А мама будет у нас с Темой тоже на лыжах, только в первых стартах".

Гости из других регионов впервые на официальных стартах у нас участвовали не только в дисциплине скиджоринг, но и с большими упряжками из 4 и 6 собак.

Участник соревнований (г. Петрозаводск, Карелия) Александра Холодова: "Замечательно. Трасса была сложная. Много подъемов. Мы их к такому не готовили. Но мы справились, и справились хорошо. Для первых соревнований, в которых участвуют собаки и я, это было круто".

Хаски, самоеды и метисы всех мастей. Ездовой спорт - всепородный. Ограничения - только по возрасту и здоровью питомцев. Еве, к примеру, 18 месяцев. Это ее первые старты. Правда, команды вправо и влево она пока выполняет через раз.

Участник соревнований (г. Беломорск, Карелия) Анна Елесина: "Мы ее нашли, она на улице бродила. Мы ее подобрали, она вот так осталась у нас".

Самая длинная дистанция - 10 километров. На нее отважились всего 6 лыжников и 8 каюров.

Главный судья соревнований г. Пермь Елена Литвинова: "Мне очень нравится эта трасса. Я очень удивлена, что мало заявившихся участников. Потому что она стоит того, у нее высокий уровень. Она для спортсменов, которые хотят показать свое мастерство".

Участников со стажем и званиями немного. У нас в ездовом спорте преобладает не тяга к достижениям, любовь к собакам.

Участник соревнований (г. Мончегорск) Елена Дебеляк: "К нам попала собака. Совершенно случайно. В возрасте 9 месяцев от нее отказались хозяева. И мы не были знакомы с этой породой. Когда мы столкнулись, мы поняли, что эта собака очень любит движение. Любит общение. И нужно эту собаку как-то активно поддерживать".

Профессиональная трасса и легкий мороз - идеальный условия для таких стартов. В последние годы они прочно вошли в официальный календарь Праздника Севера.





